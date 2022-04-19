В Бурятии начнут работу сельскохозяйственные ярмарки

Садоводы Бурятии смогут основательно подготовиться к дачному сезону



По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова будут организованы торговые точки для проведения сельскохозяйственных ярмарок.



По республике и в Улан-Удэ выставки-ярмарки «Наш сад-огород» начнут работу 30 апреля. В столице Бурятии ярмарка пройдет на четырех площадках: рынок «Стимул», Центральный рынок Буркоопсоюза, рынок «Крестьянский» и торговый комплекс «Фортуна», - сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.



Весенний ярмарочный сезон даст возможность жителям Бурятии приобрести семена и рассаду овощных культур, семена картофеля, удобрения, средства защиты, садовый инвентарь и все необходимое для дачников и огородников в новом сезоне. Также садоводы республики в этом сезоне смогут обновить свои сады селекционными, районированными сортами плодово-ягодных культур и саженцами.



Как отмечает глава бурятского минсельхозпрода Галсан Дареев, бурятские сорта плодово-ягодных культур – самые зимостойкие сорта в мире. «В республике, как, впрочем, и по всему Забайкалью и Монголии, предпочтительнее всего сажать саженцы нашей бурятской селекции, которые наиболее зимостойкие и засухоустойчивые. Тем более, что селекционерами Бурятии за более чем полвека создан целый ряд таких сортов. На ярмарке будут широко представлены саженцы четырех питомников Бурятии: «Тохойские саженцы», Бурятский НИИСХ, Иволгинский плодово-ягодный питомник и питомник «Баргузин», - отметил Дареев.



В этом году предприниматели и самозанятые республики планируют посадить около 20 гектар садов облепихи, смородины, жимолости, ранета. Самозанятые ЛПХ могут получить субсидии в 185 тыс. руб. за закладку сада в 1 гектар, 90 тыс. руб. можно получить на уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, при условии наличия площади сада в 1 гектар.



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