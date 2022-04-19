В школах Бурятии должно появиться обязательное исполнение гимна

О нововведении объявил министр просвещения Кравцов



С нового учебного года дети в каждой российской школе раз в неделю перед уроками будут исполнять гимн страны. Об этом объявил министр просвещения России Сергей Кравцов, передаёт ТАСС.



- С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, поднятие государственного флага, - заявил Кравцов.



Минпросвещения собирается оснастить государственной символикой все школы России в 2022-2023 годах.



Также сегодня Кравцов заявил, что с нового учебного года первоклассники начнут изучать историю России. Отдельные уроки истории всё же вводить не планируют, её будет изучать в рамках других предметов, например, «Окружающий мир».



