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В школах Бурятии должно появиться обязательное исполнение гимна

В школах Бурятии должно появиться обязательное исполнение гимна
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
О нововведении объявил министр просвещения Кравцов

С нового учебного года дети в каждой российской школе раз в неделю перед уроками будут исполнять гимн страны. Об этом объявил министр просвещения России Сергей Кравцов, передаёт ТАСС.

- С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, поднятие государственного флага, - заявил Кравцов.

Минпросвещения собирается оснастить государственной символикой все школы России в 2022-2023 годах.

Также сегодня Кравцов заявил, что с нового учебного года первоклассники начнут изучать историю России. Отдельные уроки истории всё же вводить не планируют, её будет изучать в рамках других предметов, например, «Окружающий мир».

гимн школа

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