Всего в этом году в Бурятии планируется выкупить 161 жильё
С начала года управление капитального строительства правительства Бурятии заключили 48 государственных контрактов на покупку жилья. Из них шесть квартир уже приняты правительственной комиссией, подписаны акты приёма-передачи. Ещё в восьми квартирах устраняют замечания, сообщили в минстрое Бурятии.
С недавнего времени собственники теперь могут продать квартиры для детей-сирот без торгов, путём заключения прямых контрактов.
- Это возможно только в том случае, если на участие в торгах не было подано ни одной заявки. Это значительно упрощает собственникам процесс продажи, – сообщил начальник отдела обеспечения жильем детей-сирот Батор Лабаров.
В Бурятии рассказали, сколько контрактов заключили на покупку квартир для сирот
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