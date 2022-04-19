В Бурятии выпустят на волю спасённого лебедя







Как сообщал «Байкал-Daily», птицу



Здесь птица восстановилась и теперь готова вернуться в естественную среду обитания.



Лебедь-кликун — крупная птица из отряда гусеобразных. Это гнездящаяся перелётная птица со снежно-белыми перьевым покровом. Размах крыльев составляет до 2,5 м, вес в среднем до 10 кг. Кликун своё название получил за громкие полётные крики. Интересно, что птица моногамна. Создаёт пару на всю жизнь, причём пары держатся вместе даже на зимовке.



Как сообщал «Байкал-Daily», птицу нашёл житель Прибайкальского района в декабре 2021 года на дороге в селе Турка . Лебедь не летал, чем привлёк внимание сельчанина. Мужчина сообщил о находке в Бурприроднадзор. В итоге сотрудники пристроили птицу на страусиную ферму.Здесь птица восстановилась и теперь готова вернуться в естественную среду обитания.Лебедь-кликун — крупная птица из отряда гусеобразных. Это гнездящаяся перелётная птица со снежно-белыми перьевым покровом. Размах крыльев составляет до 2,5 м, вес в среднем до 10 кг. Кликун своё название получил за громкие полётные крики. Интересно, что птица моногамна. Создаёт пару на всю жизнь, причём пары держатся вместе даже на зимовке.

Сегодня руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова посетила страусиную ферму в Тарбагатайском районе. Дамдинова оценила состояние спасённого зимой лебедя-кликуна.- Хочу выразить Ирине Анатольевне большую благодарность за выхаживание нашего лебедя-кликуна. Мы передавали его зимой, он у нас перезимовал в тёплых условиях благодаря семье Дмитриевых и знаменитой теперь уже страусиной ферме, - поблагодарила руководитель Бурприроднадзора.Лебедь набрал вес, и следующей неделе его выпустят на волю в заказнике.- Надеемся, он там приживётся и встретится со своими сородичами, - заключила Марина Дамдинова.