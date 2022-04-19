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В Бурятии выпустят на волю спасённого лебедя

В Бурятии выпустят на волю спасённого лебедя
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Спасённый лебедь перезимовал на страусиной ферме

Сегодня руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова посетила страусиную ферму в Тарбагатайском районе. Дамдинова оценила состояние спасённого зимой лебедя-кликуна.

- Хочу выразить Ирине Анатольевне большую благодарность за выхаживание нашего лебедя-кликуна. Мы передавали его зимой, он у нас перезимовал в тёплых условиях благодаря семье Дмитриевых и знаменитой теперь уже страусиной ферме, - поблагодарила руководитель Бурприроднадзора.

Лебедь набрал вес, и следующей неделе его выпустят на волю в заказнике.

- Надеемся, он там приживётся и встретится со своими сородичами, - заключила Марина Дамдинова.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», птицу нашёл житель Прибайкальского района в декабре 2021 года на дороге в селе Турка. Лебедь не летал, чем привлёк внимание сельчанина. Мужчина сообщил о находке в Бурприроднадзор. В итоге сотрудники пристроили птицу на страусиную ферму.

Здесь птица восстановилась и теперь готова вернуться в естественную среду обитания.

Лебедь-кликун — крупная птица из отряда гусеобразных. Это гнездящаяся перелётная птица со снежно-белыми перьевым покровом. Размах крыльев составляет до 2,5 м, вес в среднем до 10 кг. Кликун своё название получил за громкие полётные крики. Интересно, что птица моногамна. Создаёт пару на всю жизнь, причём пары держатся вместе даже на зимовке.

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