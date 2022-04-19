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В Улан-Удэ лавочки и урны установили тяп-ляп

В Улан-Удэ лавочки и урны установили тяп-ляп
Общество,  Фото:Госстройжилнадзор
Замечания высказал Госстройжилнадзор

Сотрудники Госстройжилнадзора провели контрольный осмотр в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ. Там в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ранее были выполнены работы по благоустройству нескольких дворов. Как оказалось, выданные ранее предписания не были устранены.

На видео, опубликованном в телеграм-канале Госстройжилнадзора Бурятии, инспектор озвучивает замечания к установке лавочек - их бетонные основания не отсыпаны должным образом песком. «Это вообще недопустимо», - пояснила специалист.

 
Кроме того, у самих лавочек отсутствуют заглушки, что может привести к травмам отдыхающих.

Бетонные основания урн тоже были не в лучшем состоянии.

- Если я, девушка, её смогла расшатать - добротный, сильный мужчина унесет её просто на дачу, - сказала инспектор, обращая внимание на качество установки урны.

Замазка бордюрных швов легко крошилась, что также было отмечено. При этом к асфальту замечаний не возникло - инспектор заявила, что он уложен хорошо, выбоин и трещин нет.

- Рекомендация: комитету городского хозяйства провести работы в рамках гарантийных обязательств по всем тем замечаниям, которые были выданы. Будут направлены повторно справки с замечаниями в адрес комитета городского хозяйства и прокуратуры района, - резюмировала инспектор.

госстройнадзор благоустройство

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