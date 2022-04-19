 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 апреля

18 апреля

Популярное

Улан-удэнцы могут заниматься спортом на школьных стадионах

Улан-удэнцы могут заниматься спортом на школьных стадионах
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Школьные стадионы доступны для жителей в свободное от уроков время

По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова спортивные площадки, стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы на территории школ открыты для населения согласно графикам работы.

- Необходимо соблюдать правила поведения, санитарные меры безопасности в условиях сохранения риска распространения коронавирусной инфекции, а также правила общественной безопасности. С данной информацией можно ознакомиться на информационных досках при входе на спортивные площадки и стадионы, - сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.

Школьные стадионы будут доступны для жителей микрорайонов в свободное от уроков время. К примеру, в гимназии №33 стадион доступен с 19:00 до 21:00 с понедельника по пятницу, а по субботам и воскресеньям открыт для всех.


В Улан-Удэ в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» установлены физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОКи) на территории школ №18, 57, 22, а также спортивные стадионы и площадки на территории школ №7, 38, 64, 37, 14, 44, 5 (первый этап), 24 (первый этап), 46, 47, 12.

Завершилось строительство ФОКов в школах №43, 55, 13. Отремонтируют спортплощадки в школах № 37, 52, 24 (2 этап), 64, там, где активнее всего жители занимаются спортом.


спорт администрацияУУ школьные стадионы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выпустят на волю спасённого лебедя
В Бурятии выпустят на волю спасённого лебедя
Общество, 19.04.2022
Спасённый лебедь перезимовал на страусиной ферме
Улан-удэнцы могут заниматься спортом на школьных стадионах
Улан-удэнцы могут заниматься спортом на школьных стадионах
Общество, 19.04.2022
Школьные стадионы доступны для жителей в свободное от уроков время
В Улан-Удэ лавочки и урны установили тяп-ляп
В Улан-Удэ лавочки и урны установили тяп-ляп
Общество, 19.04.2022
Замечания высказал Госстройжилнадзор
В Улан-Удэ ликвидируют клумбы, сделанные из автомобильных шин
В Улан-Удэ ликвидируют клумбы, сделанные из автомобильных шин
Общество, 19.04.2022
В столице Бурятии собрали 56 тонн покрышек
В Бурятии перевал засыпало снегом
В Бурятии перевал засыпало снегом
Общество, 19.04.2022
На перевале выпал снегопад и прошёл дождь
Бурятия присоединилась к автопробегу «Zа мир без нацизма!»
Бурятия присоединилась к автопробегу «Zа мир без нацизма!»
Общество, 19.04.2022
Автопробег идёт по стране от Владивостока до Волгограда

Гимнастка из Бурятии завоевала медаль в Якутске
Гимнастка из Бурятии завоевала медаль в Якутске
Общество, 19.04.2022
Анастасия Гусева взяла бронзовую медаль
Общественники просят присвоить звание Героя России военному из Бурятии
Общественники просят присвоить звание Героя России военному из Бурятии
Общество, 19.04.2022
Лейтенант Балдан Цыдыпов в неравном бою отразил несколько атак
Альбом бурятской оперной дивы появился на стриминговом сервисе
Альбом бурятской оперной дивы появился на стриминговом сервисе
Общество, 19.04.2022
Ольга Жигмитова презентует альбом оперных арий
По Улан-Удэ будет курсировать «Заповедный трамвай»
По Улан-Удэ будет курсировать «Заповедный трамвай»
Общество, 19.04.2022
Трамвай №2 отправится с конечной остановки
В Бурятии живут 59 ветеранов Великой Отечественной войны
В Бурятии живут 59 ветеранов Великой Отечественной войны
Общество, 19.04.2022
Каждый ветеран получит единовременную выплату ко Дню Победы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^