Улан-удэнцы могут заниматься спортом на школьных стадионах





По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова спортивные площадки, стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы на территории школ открыты для населения согласно графикам работы.- Необходимо соблюдать правила поведения, санитарные меры безопасности в условиях сохранения риска распространения коронавирусной инфекции, а также правила общественной безопасности. С данной информацией можно ознакомиться на информационных досках при входе на спортивные площадки и стадионы, - сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.Школьные стадионы будут доступны для жителей микрорайонов в свободное от уроков время. К примеру, в гимназии №33 стадион доступен с 19:00 до 21:00 с понедельника по пятницу, а по субботам и воскресеньям открыт для всех.В Улан-Удэ в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» установлены физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОКи) на территории школ №18, 57, 22, а также спортивные стадионы и площадки на территории школ №7, 38, 64, 37, 14, 44, 5 (первый этап), 24 (первый этап), 46, 47, 12.Завершилось строительство ФОКов в школах №43, 55, 13. Отремонтируют спортплощадки в школах № 37, 52, 24 (2 этап), 64, там, где активнее всего жители занимаются спортом.