В Бурятии мокрый снег

В республике ощутимо похолодало



По данным Бурятского гидрометцентра, 20 апреля, по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью 0,-5, местами -7,-12, днём +5,+10, местами +1,-4.



В Улан-Удэ ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +5,+7.

