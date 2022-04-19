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В Улан-Удэ ликвидируют клумбы, сделанные из автомобильных шин

В Улан-Удэ ликвидируют клумбы, сделанные из автомобильных шин
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В столице Бурятии собрали 56 тонн покрышек

С 11 по 17 апреля в Улан-Удэ прошла акция «Город без покрышек». За улан-удэнцы сдали 56 тонн 340 кг автомобильных покрышек в специальные пункты сбора, сообщили в администрации города.

В том числе в Улан-Удэ начали ликвидировать неэкологичный декор из отработанных покрышек. Шины, в которых прежде были клумбы, выкопали и также сдали на переработку.


Отметим, использованные шины выделяют высокотоксичную пыль, которая не приводит ни к чему хорошему. Не зря покрышки отнесены к третьей-четвёртой группе опасности отходов. А при нагревании шины эти вредные вещества выделяются в воздух и почву, проникают в грунтовые воды. Экологи не рекомендуют использовать шины в качестве клумб и украшений, вроде лебедей.

Акция «Город без покрышек» прошла в рамках месячника чистоты, который стартовал 28 марта. В связи с похолоданием он продлён до 7 мая.




экология переработка

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