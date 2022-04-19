Российские школьники начнут изучать историю с первого класса

Об этом заявил глава Минпросвещения



Изучение истории в российских школах начнётся с первого класса. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передаёт РИА Новости.



- Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. И мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса, — сказал Кравцов.



Сейчас школьники начинают изучать этот предмет с пятого класса.



