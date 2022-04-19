Об этом заявил глава Минпросвещения
Изучение истории в российских школах начнётся с первого класса. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передаёт РИА Новости.
- Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. И мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса, — сказал Кравцов.
Сейчас школьники начинают изучать этот предмет с пятого класса.
Российские школьники начнут изучать историю с первого класса
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