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Российские школьники начнут изучать историю с первого класса

Российские школьники начнут изучать историю с первого класса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом заявил глава Минпросвещения

Изучение истории в российских школах начнётся с первого класса. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передаёт РИА Новости.

- Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. И мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса, — сказал Кравцов.

Сейчас школьники начинают изучать этот предмет с пятого класса.

история школьники

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