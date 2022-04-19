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Национальный музей Бурятии и музеи Монголии будут сотрудничать

Национальный музей Бурятии и музеи Монголии будут сотрудничать
Общество,  Фото:Национальный музей Бурятии
Директора подписали соглашение

Во время рабочей поездки в Улан-Батор директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева встретилась с коллегами из музеев Монголии. 18 апреля было подписано соглашение о сотрудничестве с Национальным музеем Монголии.

Также по просьбе коллег из Кяхтинского музея подписано и соглашение о сотрудничестве между Национальным музеем Монголии и Кяхтинским краеведческим музеем им. Обручева.

- Эти соглашения были подписаны директорами музеев Татьяной Бороноевой и госпожой Л. Жаргал. Также в ходе поездки состоялась встреча с коллегами и подписаны соглашения о сотрудничестве с директором Музея изобразительного искусства им. Занабазара госпожой П. Байгалмаа, и господином И. Будбаяр, директором Музея естественной истории Монголии, - сообщили в Национальном музее Бурятии.

Между музеями Бурятии и Монголии запланировано проведение совместных выставочных проектов, научно-практических конференций и других мероприятий.
национальный музей музей Монголия

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