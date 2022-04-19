Национальный музей Бурятии и музеи Монголии будут сотрудничать

Общество, Фото: Национальный музей Бурятии

Директора подписали соглашение



Во время рабочей поездки в Улан-Батор директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева встретилась с коллегами из музеев Монголии. 18 апреля было подписано соглашение о сотрудничестве с Национальным музеем Монголии.



Также по просьбе коллег из Кяхтинского музея подписано и соглашение о сотрудничестве между Национальным музеем Монголии и Кяхтинским краеведческим музеем им. Обручева.



- Эти соглашения были подписаны директорами музеев Татьяной Бороноевой и госпожой Л. Жаргал. Также в ходе поездки состоялась встреча с коллегами и подписаны соглашения о сотрудничестве с директором Музея изобразительного искусства им. Занабазара госпожой П. Байгалмаа, и господином И. Будбаяр, директором Музея естественной истории Монголии, - сообщили в Национальном музее Бурятии.



Между музеями Бурятии и Монголии запланировано проведение совместных выставочных проектов, научно-практических конференций и других мероприятий.

