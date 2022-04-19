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Мобильная станция переливания крови будет работать в Иркутске

Мобильная станция переливания крови будет работать в Иркутске
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Сдать кровь можно будет с утра и до обеда

20 апреля у здания правительства Иркутской области с 9:00 до 13:00 будет работать мобильная станция переливания крови. Выездная акция посвящена Национальному Дню донора.

- Для нас это традиционное мероприятие, которое мы проводим больше десяти лет. В прошлом году во время выездной акции, посвящённой Дню донора иркутяне сдали 35 литров крови. Отмечу, что в настоящее время дефицита в компонентах крови в медицинских учреждениях нет, тем не менее для нас важно сохранять запас. Ежегодно в Приангарье сдают кровь и её компоненты 19 тысяч человек, - отметил главный врач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин.

Доноры, которые за свою жизнь 40 раз сдали кровь и её компоненты или 60 раз пожертвовали плазму, награждаются нагрудным знаком «Почётный донор России».

В настоящее время в Иркутской области проживает более восьми тысяч «Почётных доноров».

В соответствии с действующим законодательством они могут рассчитывать на следующие меры социальной поддержки: ежегодный отпуск в удобное время согласно Трудовому кодексу, получение медицинской помощи вне очереди в государственных учреждениях здравоохранения, право приобретения путёвок в санаторий по месту работы или учёбы, а также предоставление ежегодной денежной выплаты, размер которой в 2022 году составляет 15 713, 84 рубля. Размер выплата индексируется ежегодно.

- В 2022 году министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в установленный законодательством срок произвело выплату 7 905 гражданам на сумму 126,5 млн рублей. Ежегодно число почётных доноров увеличивается: в 2019 году почётный доноров – 7 550 человек, в 2020 году – 7 815 человек, в 2021 году – 8 072 человек, - отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Эта выплата осуществляется независимо от получения лицом, имеющим право на ежегодную денежную выплату, мер социальной поддержки, в том числе в денежной форме, по другим основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, сообщили в пресс-службе регионального правительства. 
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