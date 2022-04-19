На перевале выпал снегопад и прошёл дождь
В Северо-Байкальском районе Бурятии затруднено движение автотранспорта на перевале Дабан. Перевал засыпало снегом. Помимо обильного снегопада, прошёл ещё и дождь.
- На расчистке работает две единицы техники – грейдер и «Кировец», - сообщается в группе «Северобайкалье-инфо».
В горах Северо-Байкальского района 19-20 апреля возможен сход лавин, предупреждает ГУ МЧС по Бурятии. Туристов и жителей призывают воздержаться от выходов на горные маршруты в ближайшие дни.
Как сообщал «Байкал-Daily», 13 апреля в Закаменском районе Бурятии прошёл обильный снег. Высота снежного покрова превышала 20 сантиметров.
Улан-удэнцы дважды столкнулись с аномальными апрельскими снегопадами. Обильные осадки выпали сперва 4 апреля, из-за чего утром движение в городе было фактически парализовано. А спустя два дня, 6 апреля, ночью вновь прошёл сильный снегопад. Оба раза временно закрывали аэропорт «Байкал», так как взлётную полосу сильно заметало.
В Бурятии перевал засыпало снегом
Общество, Фото:
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