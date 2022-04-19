 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 апреля

18 апреля

Популярное

В Бурятии перевал засыпало снегом

В Бурятии перевал засыпало снегом
Общество,  Фото:"Северобайкалье-инфо"
На перевале выпал снегопад и прошёл дождь

В Северо-Байкальском районе Бурятии затруднено движение автотранспорта на перевале Дабан. Перевал засыпало снегом. Помимо обильного снегопада, прошёл ещё и дождь.

- На расчистке работает две единицы техники – грейдер и «Кировец», - сообщается в группе «Северобайкалье-инфо».

В горах Северо-Байкальского района 19-20 апреля возможен сход лавин, предупреждает ГУ МЧС по Бурятии. Туристов и жителей призывают воздержаться от выходов на горные маршруты в ближайшие дни.

Как сообщал «Байкал-Daily», 13 апреля в Закаменском районе Бурятии прошёл обильный снег. Высота снежного покрова превышала 20 сантиметров.

Улан-удэнцы дважды столкнулись с аномальными апрельскими снегопадами. Обильные осадки выпали сперва 4 апреля, из-за чего утром движение в городе было фактически парализовано. А спустя два дня, 6 апреля, ночью вновь прошёл сильный снегопад. Оба раза временно закрывали аэропорт «Байкал», так как взлётную полосу сильно заметало.

снег Снегопад перевал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии перевал засыпало снегом
В Бурятии перевал засыпало снегом
Общество, 19.04.2022
На перевале выпал снегопад и прошёл дождь
Бурятия присоединилась к автопробегу «Zа мир без нацизма!»
Бурятия присоединилась к автопробегу «Zа мир без нацизма!»
Общество, 19.04.2022
Автопробег идёт по стране от Владивостока до Волгограда

Гимнастка из Бурятии завоевала медаль в Якутске
Гимнастка из Бурятии завоевала медаль в Якутске
Общество, 19.04.2022
Анастасия Гусева взяла бронзовую медаль
Общественники просят присвоить звание Героя России военному из Бурятии
Общественники просят присвоить звание Героя России военному из Бурятии
Общество, 19.04.2022
Лейтенант Балдан Цыдыпов в неравном бою отразил несколько атак
Альбом бурятской оперной дивы появился на стриминговом сервисе
Альбом бурятской оперной дивы появился на стриминговом сервисе
Общество, 19.04.2022
Ольга Жигмитова презентует альбом оперных арий
По Улан-Удэ будет курсировать «Заповедный трамвай»
По Улан-Удэ будет курсировать «Заповедный трамвай»
Общество, 19.04.2022
Трамвай №2 отправится с конечной остановки
В Бурятии живут 59 ветеранов Великой Отечественной войны
В Бурятии живут 59 ветеранов Великой Отечественной войны
Общество, 19.04.2022
Каждый ветеран получит единовременную выплату ко Дню Победы
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии рухнул до минимальных значений
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии рухнул до минимальных значений
Общество, 19.04.2022
Такие цифры прежде были лишь в первые дни пандемии
В Бурятии расцвели подснежники
В Бурятии расцвели подснежники
Общество, 19.04.2022
Ранее учёные считали, что этот вид подснежников растёт только в одном районе Бурятии, но оказалось, что это не так
С начала года в Бурятии прокуратура выявила более пяти тысяч нарушений закона
С начала года в Бурятии прокуратура выявила более пяти тысяч нарушений закона
Общество, 19.04.2022
Прокуратура представила основные статистические данные 
Жители Бурятии стали чаще обращаться к психологам
Жители Бурятии стали чаще обращаться к психологам
Общество, 19.04.2022
Многие отметили, что стали больше нервничать 
В Бурятии дождливо и ветрено
В Бурятии дождливо и ветрено
Общество, 19.04.2022
Местами порывы ветра достигнут 22 м/с

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^