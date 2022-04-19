Старшеклассники побывали в улан-удэнском роддоме

На прошлой неделе учащиеся 11 класса школы №35 Улан-Удэ впервые посетили «День открытых дверей» в Городском перинатальном центре.Выбор ребят прийти именно сюда является не случайным. Ведь дети учатся в профильном медицинском классе и после окончания школы планируют поступать в медицинские вузы и ссузы страны.С соблюдением всех правил эпидситуации ребята прошли по всем отделениям Центра, познакомились с персоналом и пациентами, увидели всю работу изнутри. Ребят очень впечатлило современное медицинское оборудование, а также тренинг «Сердечно-лёгочная реанимация доношенному новорождённому» и мастер-класс «Пеленание новорождённого», проведённый специалистами роддома.- Надеемся, что ребята получили отличные стимулы для дальнейшего освоения медицинских специальностей. Желаем ребятам не свернуть с намеченного пути и обязательно достичь цели - лечить и помогать людям, - сообщили в ГАУЗ «Городской перинатальный центр» Улан-Удэ.