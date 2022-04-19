Самбисты Бурятии завоевали три медали чемпионата России

Общество, Фото: предоставлено минспорта Бурятии

Среди них одно золото



В городе Новороссийск завершился 29-й чемпионат России по самбо. В соревновании приняли участие мужчины и женщины в разных весовых категориях, имеющие взрослый спортивный разряд не ниже первого.



Спортсмены из Бурятии завоевали три медали чемпионата России, сообщили в минспорта республики. Золото у Татьяны Мужановой, серебро у Вадима Бусеева, бронза у Антона Бусеева.



