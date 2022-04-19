Среди них одно золото
В городе Новороссийск завершился 29-й чемпионат России по самбо. В соревновании приняли участие мужчины и женщины в разных весовых категориях, имеющие взрослый спортивный разряд не ниже первого.
Спортсмены из Бурятии завоевали три медали чемпионата России, сообщили в минспорта республики. Золото у Татьяны Мужановой, серебро у Вадима Бусеева, бронза у Антона Бусеева.
Самбисты Бурятии завоевали три медали чемпионата России
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Среди них одно золото
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