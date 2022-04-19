Анастасия Гусева взяла бронзовую медаль
В Якутске завершился второй этап Спартакиады учащихся России по художественной гимнастике. Это отборочный турнир на финальные всероссийские соревнования.
Участвовали девять команд из Республики Саха (Якутия), Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краёв, Еврейской автономной области и Республики Бурятия. Состязания проводились по программе кандидатов в мастера спорта. В программу спартакиады в командном и личном первенстве были включены упражнения со скакалками и мячами, с обручем и мячом, с булавами и лентой по вертушке и многоборье.
Спортсменка из Бурятии Анастасия Гусева в индивидуальных соревнованиях завоевала бронзовую медаль, сообщили в пресс-службе минспорта республики.
Гимнастка из Бурятии завоевала медаль в Якутске
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