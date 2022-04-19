Иркутская область получила партию вакцины от ковида для подростков

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В регион поступило 800 доз вакцины «Спутник М»



Вторая партия вакцины от коронавируса для подростков поступила в Иркутскую область. Об этом сообщила осуществляющая полномочия министра здравоохранения региона Анна Данилова.



Первая партия в количестве 1680 доз вакцины поступила в начале года. Иммунизации подлежат подростки от 12 до 17 лет. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.



- Конечно, сейчас заболеваемость ковидом снизилась, но мы не должны забывать о профилактике. Во многих детских поликлиниках по мере поступления препарата мы продолжаем прививочную кампанию, − сказала Анна Данилова.



Сегодня в Иркутской области от коронавируса привито 1518 детей и подростков первым компонентом и 1040 вторым. Вакцинация проводится добровольно. Чтобы поставить ребёнку прививку, необходимо письменное согласие родителя или законного представителя, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

