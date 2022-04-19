Ольга Жигмитова презентует альбом оперных арий
Альбом оперных арий народной артистки Бурятии Ольги Жигмитовой «Extra vires» вышел на стриминговом сервисе SoundCloud незадолго до официальной премьеры.
Альбом оперных арий стал результатом творческого сотрудничества оперной дивы с дирижёром Владимиром Рыловым.
Особый интерес для слушателей представляют интерпретации редко исполняемых арий Ратмира из оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила», Ромео из оперы Винченцо Беллини «Монтекки и Капулетти», Фенены из оперы «Набукко» Джузеппе Верди, а также сцены Любаши из финала первого акта оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста».
«Любители оперной музыки, несомненно, откроют для себя много новых подробностей, обогащающих музыкальные характеристики персонажей», - говорится в описании.
20 апреля в Бурятском театре оперы и балета состоится концерт–презентация альбома. На концерте прозвучит истинная классика, а также песни русских и зарубежных композиторов. В качестве специальных гостей приглашены тенор, солист Красноярского государственного театра оперы и балета имени Хворостовского Валентин Колесников; солист Уфимского государственного театра оперы и балета Артём Голубев и заслуженный артист Бурятии, эстрадный певец Чингис Раднаев.
На сцену выйдут солисты театра Дарья Старцева, Светлана Тагланова, Саян Балдоржиев, Дмитрий Барташкин, Иоанн Старцев и студентка колледжа искусств имени Чайковского Елена Буинова.
Концерт-презентация альбома состоится в 18:30.
Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта».
Возрастное ограничение 6+
Альбом бурятской оперной дивы появился на стриминговом сервисе
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