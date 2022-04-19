Гиревики Бурятии выиграли чемпионат трёх федеральных округов

Общество, Фото: предоставлено минспорта Бурятии

Спортсмены Бурятии взяли семь медалей



Сборная Бурятии заняла первое общекомандное место на чемпионате Сибирского, Уральского, Дальневосточного федеральных округов по гиревому спорту, сообщает минспорта республики.



Более 150 сильнейших гиревиков из трёх округов вышли на помост с 14 по 17 апреля в городе Белово.



На счету сборной Бурятии семь медалей:



- Сергей Каргин - I место в упражнении «длинный цикл»;

- Дмитрий Коломин I место в упражнении «двоеборье» и III место в упражнении «длинный цикл»;

- Сергей Любимский - III место в упражнении «длинный цикл»;

- Василий Недорезов - III место в упражнении «двоеборье»;

- Анастасия Кутенкова - II место в упражнении «рывок»;

- Виктория Башарова - III место в упражнении «рывок».

