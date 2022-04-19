Спортсмены Бурятии взяли семь медалей
Сборная Бурятии заняла первое общекомандное место на чемпионате Сибирского, Уральского, Дальневосточного федеральных округов по гиревому спорту, сообщает минспорта республики.
Более 150 сильнейших гиревиков из трёх округов вышли на помост с 14 по 17 апреля в городе Белово.
На счету сборной Бурятии семь медалей:
- Сергей Каргин - I место в упражнении «длинный цикл»;
- Дмитрий Коломин I место в упражнении «двоеборье» и III место в упражнении «длинный цикл»;
- Сергей Любимский - III место в упражнении «длинный цикл»;
- Василий Недорезов - III место в упражнении «двоеборье»;
- Анастасия Кутенкова - II место в упражнении «рывок»;
- Виктория Башарова - III место в упражнении «рывок».
Гиревики Бурятии выиграли чемпионат трёх федеральных округов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спортсмены Бурятии взяли семь медалей
Трамвай №2 отправится с конечной остановки
Каждый ветеран получит единовременную выплату ко Дню Победы
Такие цифры прежде были лишь в первые дни пандемии
Ранее учёные считали, что этот вид подснежников растёт только в одном районе Бурятии, но оказалось, что это не так
В дело вмешалась прокуратура
Прокуратура представила основные статистические данные
Многие отметили, что стали больше нервничать
Местами порывы ветра достигнут 22 м/с
Женщина заслужила условно-досрочное освобождение добросовестным трудом
График проверки выполнен наполовину
Правительство республики определило места размещения беженцев
Пострадавшие девушки обратились в полицию
Лифт будет работать не круглосуточно
Выздоровевшие от ковида пациента нередко жалуются на одышку, утомляемость, расстройства пищеварения и другие симптомы