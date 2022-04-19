В Бурятии расцвели подснежники







Ранее учёные писали, что такой вид произрастает только в Муйском районе Бурятии. Но, как выяснилось, цветы произрастают и в заказнике в Джидинском районе.



К слову, сегодня отмечается весенний праздник — День подснежника. Свою историю он ведёт из Англии, где был учреждён в 1984 году.



На территории Бурятии произрастает Pulsatilla или Прострел. Но у этого непоэтичного названия есть и другие, народные. Это «Сон-трава» и «Ургуй». «Ургуй» переводится как «подснежный лютик».



Подснежники относятся к первоцветам. Так называются небольшие растения, выделяемые в группу эфемероидов. Это самые ранние цветы, которые занимают определённую экологическую нишу в природе и являются неотъемлемым компонентом природных биоценозов (первые медоносы, источники лекарственных средств). Они сохраняют целостность почвенного покрова особенно в период переувлажнения почвы.



Учёные просят не повреждать и, конечно же, не срывать нежные цветы. Дело в том, что они слишком долго восстанавливаются, а потому эта красота однажды может просто исчезнуть. Также предусмотрена административная ответственность за уничтожение особо охраняемых растений. Если увидели эти нежные подснежники, то не нужно рвать их ради сиюминутной красоты.







В Боргойском заказнике, что находится в Джидинском районе Бурятии, расцвели подснежники.Во время утреннего рейда государственный инспектор БУ «Бурприрода» Леонид Гонжипов запечатлел на видео и фото подснежники – «прострел аянский». Этот вид занесён в Красную книгу Бурятии, сообщили в пресс-службе «Бурприроды».