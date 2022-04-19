 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 апреля

18 апреля

Популярное

В Бурятии расцвели подснежники

В Бурятии расцвели подснежники
Общество,  Фото:Леонид Гонжипов, предоставлено БУ "Бурприрода"
Ранее учёные считали, что этот вид подснежников растёт только в одном районе Бурятии, но оказалось, что это не так

В Боргойском заказнике, что находится в Джидинском районе Бурятии, расцвели подснежники.

Во время утреннего рейда государственный инспектор БУ «Бурприрода» Леонид Гонжипов запечатлел на видео и фото подснежники – «прострел аянский». Этот вид занесён в Красную книгу Бурятии, сообщили в пресс-службе «Бурприроды».

 
Ранее учёные писали, что такой вид произрастает только в Муйском районе Бурятии. Но, как выяснилось, цветы произрастают и в заказнике в Джидинском районе.

К слову, сегодня отмечается весенний праздник — День подснежника. Свою историю он ведёт из Англии, где был учреждён в 1984 году.

На территории Бурятии произрастает Pulsatilla или Прострел. Но у этого непоэтичного названия есть и другие, народные. Это «Сон-трава» и «Ургуй». «Ургуй» переводится как «подснежный лютик».

Подснежники относятся к первоцветам. Так называются небольшие растения, выделяемые в группу эфемероидов. Это самые ранние цветы, которые занимают определённую экологическую нишу в природе и являются неотъемлемым компонентом природных биоценозов (первые медоносы, источники лекарственных средств). Они сохраняют целостность почвенного покрова особенно в период переувлажнения почвы.

Учёные просят не повреждать и, конечно же, не срывать нежные цветы. Дело в том, что они слишком долго восстанавливаются, а потому эта красота однажды может просто исчезнуть. Также предусмотрена административная ответственность за уничтожение особо охраняемых растений. Если увидели эти нежные подснежники, то не нужно рвать их ради сиюминутной красоты.


цветы заказники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Суточный прирост COVID-19 в Бурятии рухнул до минимальных значений
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии рухнул до минимальных значений
Общество, 19.04.2022
Такие цифры прежде были лишь в первые дни пандемии
В Бурятии расцвели подснежники
В Бурятии расцвели подснежники
Общество, 19.04.2022
Ранее учёные считали, что этот вид подснежников растёт только в одном районе Бурятии, но оказалось, что это не так
С начала года в Бурятии прокуратура выявила более пяти тысяч нарушений закона
С начала года в Бурятии прокуратура выявила более пяти тысяч нарушений закона
Общество, 19.04.2022
Прокуратура представила основные статистические данные 
Жители Бурятии стали чаще обращаться к психологам
Жители Бурятии стали чаще обращаться к психологам
Общество, 19.04.2022
Многие отметили, что стали больше нервничать 
В Бурятии дождливо и ветрено
В Бурятии дождливо и ветрено
Общество, 19.04.2022
Местами порывы ветра достигнут 22 м/с
В улан-удэнской колонии состоялся ритуал освобождения осуждённой
В улан-удэнской колонии состоялся ритуал освобождения осуждённой
Общество, 18.04.2022
Женщина заслужила условно-досрочное освобождение добросовестным трудом
В Бурятии проверяют дороги, находящиеся на гарантии
В Бурятии проверяют дороги, находящиеся на гарантии
Общество, 18.04.2022
График проверки выполнен наполовину
Беженцев из Донбасса в Бурятии поселят в гостинице и лагерях
Беженцев из Донбасса в Бурятии поселят в гостинице и лагерях
Общество, 18.04.2022
Правительство республики определило места размещения беженцев  
В Улан-Удэ парни облили девушек за отказ познакомиться
В Улан-Удэ парни облили девушек за отказ познакомиться
Общество, 18.04.2022
Пострадавшие девушки обратились в полицию
В Улан-Удэ у Центрального рынка запустили лифты
В Улан-Удэ у Центрального рынка запустили лифты
Общество, 18.04.2022
Лифт будет работать не круглосуточно
Бурятские медики рассказали, как справиться с постковидным синдромом
Бурятские медики рассказали, как справиться с постковидным синдромом
Общество, 18.04.2022
Выздоровевшие от ковида пациента нередко жалуются на одышку, утомляемость, расстройства пищеварения и другие симптомы
В Улан-Удэ завершился турнир за здравие Владимира Путина
В Улан-Удэ завершился турнир за здравие Владимира Путина
Общество, 18.04.2022
В турнире приняли участие более 800 борцов
В Бурятии пенсионерам УФСИН вручили сертификаты на жильё
В Бурятии пенсионерам УФСИН вручили сертификаты на жильё
Общество, 18.04.2022
Это безвозмездные субсидии на приобретение жилья за счёт средств федерального бюджета
В Бурятии от школ потребовали усилить контроль за дезинфекцией
В Бурятии от школ потребовали усилить контроль за дезинфекцией
Общество, 18.04.2022
Наступает эпидемический сезон острой кишечной инфекции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^