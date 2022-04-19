С начала года в Бурятии прокуратура выявила более пяти тысяч нарушений закона



За три месяца 2022 года прокуратурой Бурятии выявлено 5 410 нарушений закона. Для их устранения внесены 1 455 представлений, 840 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, в суды направлены 330 исковых заявлений, опротестованы 115 незаконных правовых актов, по материалам проверок возбуждено 21 уголовное дело.



Прокурорами установлены 687 нарушений закона о трудовых правах граждан, 321 – жилищных правах, 847 – в области охраны окружающей среды и природопользования, 468 ‒ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 446 – защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, 490 ‒ при расходовании бюджетных средств и проведении закупок для государственных и муниципальных нужд.



В сфере надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства выявлены 6 904 нарушения закона. Органам предварительного расследования направлены 595 требований, внесены 102 представления и информации об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 179 должностных лиц.



В учреждениях уголовно-исполнительной системы, иных органах и организациях, участвующих в исполнении наказаний, прокурорами выявлены 370 нарушений закона, для их устранения внесены 50 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 76 должностных лиц, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

