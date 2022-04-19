Жители Бурятии стали чаще обращаться к психологам

Многие отметили, что стали больше нервничать



Согласно опросу, проведённому цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» (входит в портфель Veb Ventures) и крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, 65% жителей Дальнего Востока, в том числе Бурятии, считают, что уровень их стресса повысился. Выросло и число людей, готовых обсуждать свои проблемы с психологами — с февраля по март количество обращений к ним увеличилось на 23%.



Респондентам предлагалось ответить на вопросы о том, испытывают ли они стресс и усилился ли он в последнее время. Большинство дальневосточников (65%) признались, что почувствовали это на себе. Из них, больше половины (44%) сообщили, что стали больше нервничать, а каждый пятый (21%) — отмечает увеличение тревоги, но не критическое.



В разрезе профессиональных областей больший стресс и тревожность чаще стали испытывать специалисты в сфере юриспруденции (69%), управления персоналом (65%), маркетинга, PR (64%) и ИТ (64%). Меньше всего таких заявлений у сотрудников транспортной сферы (32%) и строительства (37%).



Тезис об увеличении стресса подтверждает и статистика цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом». Так, с февраля по март количество обращений к психологам увеличилось на 23%, тогда как в прошлом году рост от месяца к месяцу составил лишь 3%. Выросло и количество уникальных пользователей: в марте таким был каждый третий (42% уникальных пользователей от общего числа).



На сегодняшний день из всех опрошенных только каждый седьмой (14%) обращается к психологу за консультацией. Чаще всего это делают миллениалы — 24% (среди опрошенных в возрасте 22-28 лет) и зуммеры — 23% (среди россиян в возрасте 14-22 лет).



Респондентам предлагалось рассказать, с кем они хотели бы обсуждать свои проблемы. В марте этого года делиться своим сокровенным с медицинским специалистом готов каждый второй (51%) дальневосточник. Больше всего тех, кто изъявляет желание обратиться к профильному специалисту, работают в сфере маркетинга (72%), HR (70%), административного персонала (61%) и ИТ (58%).



Те, кто не обращается к психологам, чаще всего делятся наболевшим с друзьями и родственниками (51%), либо справляются сами (43%), сообщает пресс-служба HeadHunter ДФО.





