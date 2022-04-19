Реставрация Дома актёра в Иркутске начнётся в мае

На это из областного бюджета выделен 181 миллион рублей



Реставрация Дома актёра в Иркутске, который является памятником истории и культуры регионального значения, начнётся в мае. Участие в работах в рамках национального проекта «Культура» примут волонтёры культуры. В их числе – студенты техникума архитектуры и строительства.



Накануне в рамках акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» для них провели ознакомительное занятие, рассказали об истории здания, его уникальности, а также о предстоящей реставрации. 20 мая вместе с со специалистами подрядной организации волонтёры примут участие в реставрационном разборе здания.



– Значительная часть волонтёров – это студенты техникума архитектуры и строительства. Они получат азы реставрационного разбора на очень сложном здании, имеющем богатый декор. Молодые люди будут поэлементно демонтировать гипсовые и деревянные элементы, расположенные как внутри, так и снаружи здания. Это очень ответственная работа, так как от её качества зависит сохранность декоративных элементов. Она будет проходить под контролем экспертов. Для волонтёров это уникальный опыт, практическое дополнение к теоретическим знаниям, - сказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.



Дом актёра выполнен в стиле модерн. Он составляет ансамбль с соседним Иркутским академическим драматическим театром имени Н.П. Охлопкова.



Реставрация Дома актёра продлится два года. На её проведение из областного бюджета выделен 181 миллион рублей. Главная проблема здания сейчас – это повреждения несущих стен. Специалисты применят технологию вывешивания здания – его приподнимут с помощью домкратов и таким образом изучат каждое бревно. Этот метод позволяет убирают только те элементы, которые находятся в плохом состоянии.



Особенностью работ станет значительное увеличение объёма здания – с 560 квадратных метров до 976 квадратных метров. Это удастся сделать благодаря введению в строй подвалов особняка, которые давно засыпаны землёй. В здании предстоит заменить системы водоснабжения, отопления и вентиляции. Также предусмотрено благоустройство и озеленение территории.



В особняке, как и прежде, будет располагаться Дом актёра. Здание будет приспособлено для нужд пользователей. Так, в подвалах появятся репетиционные помещения и кладовые, которых сейчас не хватает. Будет более удобным зрительный зал.



Завершить реставрацию планируется в середине 2024 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

