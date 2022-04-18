В Бурятии проверяют дороги, находящиеся на гарантии

Общество, Фото: минтранс Бурятии

График проверки выполнен наполовину



В Бурятии продолжается обследование дорог, находящихся на гарантии.



- Уже проверено около 100 участков дорог из 200, отремонтированных с 2017 по 2021 год, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители заказчика: ГКУ Бурятрегионавтодор, администрации муниципальных образований; ФКУ Упрдор «Южный Байкал», подрядчики и другие специалисты дорожного хозяйства продолжает работу, - сообщает минтранс Бурятии.



В основном специалисты выявляют продольные и поперечные трещины, просадки дорожного полотна вокруг люков и ливневых канализаций. Повреждения дорог будут отремонтированы за счёт подрядчика.



- Жители Бурятии также могут направить свои замечания по дорожному покрытию. Сделать это можно через портал Госуслуг, в наших социальных сетях, в частности в группе в Вконтакте «Дороги Бурятии» и на сайте «Карта убитых дорог» - заявил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.



Срок устранения выявленных нарушений установлен до 1 июля 2021 года.



