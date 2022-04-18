В улан-удэнской колонии состоялся ритуал освобождения осуждённой





В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл ритуал освобождения осуждённой условно-досрочно.



- Женщина принимала активное участие в культурно-массовых мероприятиях, посещала все мероприятия, проводимые в учреждении, отбывала наказание в облегчённых условиях - в реабилитационном центре «Аврора», - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Она выступила перед другими осуждёнными и рассказала о том, как она добилась этого права. Призвала не нарушать режим содержания и стремиться к досрочному освобождению.



Администрация колонии и осуждённые, поздравили её с освобождением и пожелали всего самого наилучшего.

