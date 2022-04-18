В Улан-Удэ парни облили девушек за отказ познакомиться









В паблике ves_ulan_ude_ в Instagram (запрещён в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской) пользователи активно обсуждают видео неудачного знакомства. Эту историю рассказали девушки – работницы кафе, которые ждали такси.- Не можем найти своё такси. Подходит этот и начинает спрашивать: «Одни здесь, девушки? Такси ждёте?» Лера отвечает «Да, ждём», он: «А чем занимаетесь? В заведении этом были?» и показывает в сторону нашей работы, подходя очень близко к Лере. Мы всячески отходим, отворачиваемся, он за нами идёт и с каждым разом всё ближе. Она ему не отвечает, и он поворачивается ко мне и почти лицом к лицу спрашивает: «Жига есть?», а я отскакиваю от него и говорю: «Не курю, отойдите от меня», он подходит ещё ближе, я: «Отойди, соблюдай дистанцию», - пишет девушка.По её словам, после этого в неё бросили ёмкость с напитком, вероятно, с квасом, который был у молодого человека в руках. От таких действий девушки были в шоке. Затем парни начали обзывать их и бросили пластиковую бутылку.- Что творится? За отказ познакомиться с девушкой её нужно облить жидкостью, которая под рукой, и кинуть бутылкой. Парни 21 века, - возмутилась девушка.На видео попал, судя по всему, уже конец этой попытки познакомиться, где в девушек летит бутылка, а один из парней садится в автомобиль.В комментариях жители Бурятии активно обсуждают видео. Большинство предлагает девушкам обратиться в полицию: «Напишите заявление в полицию! Что за беспредел!», «Я смотрю у многих весеннее обострение», «Девушкам надо написать заявление срочно! Свои права надо знать и защищаться ими. Нельзя молчать, иначе они со всеми так же обращаться будут. Если девушкам нет 18, то этих «героев» осудят за домогательства», «А если бы вдруг у него вообще не квас был в руках, а какая-нибудь щёлочь? Серная кислота, уксус? Боже, как страшно становится в наше время, за отказ можно жизни лишиться».Также в комментариях отметилась пострадавшая девушка. Она сообщила, что они заявили в полицию, парней уже ищут. По её словам, в ту ночь парни уже нарушили закон – вломились в строительный магазин.За два дня видео просмотрели около двух тысяч раз.