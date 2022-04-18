В турнире приняли участие более 800 борцов
18 апреля Улан-Удэ прошёл международный турнир по национальной бурятской борьбе бухэ барилдаан. Турнир посвящён богине Белая Тара – Сагаан Дара Эхэ, которая в буддизме считается покровительницей высших иерархов России. Поэтому состязание проводилось «за здравие и благополучие президента Владимира Путина».
Соревнования проходили в здании Культурно-спортивного комплекса.
- Более 800 борцам из Монголии, Саха (Якутии), Иркутской области, Забайкальского края, Тывы и Бурятии выпала честь представить свою родину и показать своё мастерство на международном турнире по национальной борьбе бүхэ барилдаан, посвящённой Богине Белая Тара – Сагаан Дара Эхэ, покровительнице высших иерархов России. Турнир является одним из важных и значимых событий в регионе, - сообщает пресс-служба минспорта Бурятии
В абсолютном первенстве среди мужчин победу одержал Балдан Цыжипов. На втором месте Буянто Банзаракцаев, третье место занял Солбон Раднаев.
Жаргалан Будажапов занял первое место в абсолютном первенстве среди юношей. Серебряная награда у Батора Цыденжапова, бронзовым призёром стал Данзан Ванданов.
В Улан-Удэ завершился турнир за здравие Владимира Путина
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