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В Улан-Удэ завершился турнир за здравие Владимира Путина

В Улан-Удэ завершился турнир за здравие Владимира Путина
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
В турнире приняли участие более 800 борцов

18 апреля Улан-Удэ прошёл международный турнир по национальной бурятской борьбе бухэ барилдаан. Турнир посвящён богине Белая Тара – Сагаан Дара Эхэ, которая в буддизме считается покровительницей высших иерархов России. Поэтому состязание проводилось «за здравие и благополучие президента Владимира Путина».

Соревнования проходили в здании Культурно-спортивного комплекса.

- Более 800 борцам из Монголии, Саха (Якутии), Иркутской области, Забайкальского края, Тывы и Бурятии выпала честь представить свою родину и показать своё мастерство на международном турнире по национальной борьбе бүхэ барилдаан, посвящённой Богине Белая Тара – Сагаан Дара Эхэ, покровительнице высших иерархов России. Турнир является одним из важных и значимых событий в регионе, - сообщает пресс-служба минспорта Бурятии

В абсолютном первенстве среди мужчин победу одержал Балдан Цыжипов. На втором месте Буянто Банзаракцаев, третье место занял Солбон Раднаев.

Жаргалан Будажапов занял первое место в абсолютном первенстве среди юношей. Серебряная награда у Батора Цыденжапова, бронзовым призёром стал Данзан Ванданов. 
спорт национальная борьба Путин

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