В Бурятии дождливо и ветрено

Местами порывы ветра достигнут 22 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 19 апреля по республике днём облачно, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 9-14, в отдельных районах до 17-22 м/с. Температура +12,+17, местами до +22, при облачной погоде по северной половине +4,+9.



В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер днём северо-западный 8-13, порывы до 17 м/с. Температура днём +12,+14.



