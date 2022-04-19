Местами порывы ветра достигнут 22 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 19 апреля по республике днём облачно, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 9-14, в отдельных районах до 17-22 м/с. Температура +12,+17, местами до +22, при облачной погоде по северной половине +4,+9.
В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер днём северо-западный 8-13, порывы до 17 м/с. Температура днём +12,+14.
В Бурятии дождливо и ветрено
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