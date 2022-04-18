В республике объявлено штормовое предупреждение
На смену солнечной погоде в Бурятии придут дожди и снег. Также усилится ветер – до 22 м/с. На завтра синоптики передают штормовое предупреждение.
По данным Бурятского гидрометцентра, 19 апреля по республике ночью переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северной половине до умеренных. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура +3,+8, местами +1,-4.
Днём облачно, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 9-14, в отдельных районах до 17-22 м/с. Температура +12,+17, местами до +22, при облачной погоде по северной половине +4,+9.
В среду, 20 апреля, в республике по-прежнему переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью 0,-5, местами -7,-12, днём +5,+10, местами +1,-4.
В четверг, 21 апреля, также переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, утром и днём по северной половине до умеренных. Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 15 м/с.
Температура ночью -2,-7, местами -11,-16, днём +10,+15, местами +1,+6.
Солнечная погода в Бурятии сменится дождём и снегом
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