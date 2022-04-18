Солнечная погода в Бурятии сменится дождём и снегом

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике объявлено штормовое предупреждение



На смену солнечной погоде в Бурятии придут дожди и снег. Также усилится ветер – до 22 м/с. На завтра синоптики передают штормовое предупреждение.



По данным Бурятского гидрометцентра, 19 апреля по республике ночью переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северной половине до умеренных. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура +3,+8, местами +1,-4.



Днём облачно, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 9-14, в отдельных районах до 17-22 м/с. Температура +12,+17, местами до +22, при облачной погоде по северной половине +4,+9.



В среду, 20 апреля, в республике по-прежнему переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью 0,-5, местами -7,-12, днём +5,+10, местами +1,-4.



В четверг, 21 апреля, также переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, утром и днём по северной половине до умеренных. Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 15 м/с.



Температура ночью -2,-7, местами -11,-16, днём +10,+15, местами +1,+6.



