В Улан-Удэ вымыли голову Ленина

Сегодня, 18 апреля, на площади Советов Улан-Удэ устроили помывку памятника Ленину. «Банный день» для «головы» приурочили ко дню рождению вождя мирового пролетариата, который отмечается 22 апреля.
Помывочные работы устроили с помощью автовышки.
- К мероприятиям по помывке памятников и скульптурных композиций приступили 13 апреля в рамках подготовки к летнему периоду. Мобильная бригада на прошлой неделе уже выполнила работы по очистке памятника Александру Пушкину, который находится в одноимённом сквере возле остановки «Юбилейный». Завтра специалисты приступят к помывке скульптурной композиции «Гостеприимная Бурятия», - сообщили в МБУ «Комбинат по благоустройству».
Также в рамках подготовки к празднованию 77-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне комбинат очистит 22 памятника воинской славы. Помимо памятников, будут приведены в надлежащий вид и другие малые архитектурные формы: лавочки, урны, ограждения.
Кстати, как рассказывал «Байкал-Daily», когда памятник создавали, придумали хитрость. Сверху на голове постелено специальное покрытие с небольшими шипами, которые не дают засиживать памятник голубям и другим птицам. Практически все другие памятники облюбовали голуби, а вот Ленин – сияет.