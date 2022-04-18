В Улан-Удэ обучили специалистов, работающих с семьями погибших военных

Обучение провела известный клинический психолог из Москвы



В Улан-Удэ состоялся двухдневный семинар на тему «Психологическая помощь людям, переживающим состояние горя». Обучение прошли специалисты по работе с населением, которые работают с семьями военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой, Луганской Народных республик и Украины. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



Семинар провела известный клинический психолог с многолетним опытом работы Татьяна Кузнецова из Москвы. Она бывший заместитель начальника отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ, работавшая с пострадавшими после чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий, пожаров, наводнений или землетрясений.



Здесь же непосредственное участие приняли руководители обособленных подразделений РГУ «Центр социальной поддержки населения». Представители Баунтовского, Окинского и Северного отделов социальной защиты населения подключались к обучающемуся мероприятию в онлайн-режиме.



