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В Улан-Удэ состоится встреча с «королевой бурятской сцены»

В Улан-Удэ состоится встреча с «королевой бурятской сцены»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Народная артистка России Лариса Егорова приоткроет завесу личной жизни

В Улан-Удэ 21 апреля, на новой сцене Бурятского драмтеатра «Тайзан 59» состоится творческая встреча артистки Ларисы Егоровой со зрителями под одноимённым с её книгой названием «Мы выбрали эту судьбу».

- Всенародная любимица, королева бурятской сцены, идол красоты и изящества - не хватит эпитетов описать большой творческий путь артистки. Какими будут её признания, найдут ли они отклик в сердцах поклонников - это услышат и увидят лишь немногие. Как обещает Лариса Ильинична, в узком кругу друзей и поклонников, а зал рассчитан только на 90 мест, она будет предельна открыта и откровенна. Это будет своеобразный отчет звезды о 55-летней актерской деятельности. Тут и песни, и романсы, монологи и стихи, воспоминания и шутки - в общем, всё, чем была богата и насыщена жизнь актрисы, - сообщает пресс-служба Бурятского драмтеатра.

Первый триумф к актрисе пришёл в 1975 году с ролью Нилы Снижко в спектакле «Барабанщица». Танец на столе обнаженной разведчицы тогда свёл с ума бесчисленное количество мужчин и критиков. А другая эпическая роль актрисы Бальжан-хатан окончательно закрепила за Егоровой имя королевы бурятской сцены, отмечают в театре.

Зрители смогут задать вопросы народной артистке России Ларисе Егоровой устно или письменно, вслух или инкогнито на творческой встрече «Мы выбрали эту судьбу...» 21 апреля.
 

Возрастное ограничение 12+
театр бурятской драмы

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