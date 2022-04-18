В Улан-Удэ библиотекари из двух регионов повысили квалификацию

Общество, Фото: Национальная библиотека Бурятии

Впервые за два года мероприятие состоялось офлайн



Межрегиональный библиотечный семинар завершил свою работу в Улан-Удэ. За последние два года - это первое профессиональное мероприятие, состоявшееся полностью в офлайн-режиме, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.



Так, специалисты муниципальных библиотек из Бурятии и Агинского Бурятского округа Забайкальского края провели пять дней интенсивного погружения в среду обучения, обмена опытом и профессионального общения.



На семинаре перед участниками выступили специалисты Национальной библиотеки и республиканской детско-юношеской библиотеки. Библиотекари поделились своими лучшими практиками продвижения чтения и проектной деятельности на площадке «Коллаборация опыта».



На профессиональном тренинге специалисты трудились над картой библиотечных мероприятий, которые могут быть предложены в рамках программы «Пушкинская карта». На психологическом тренинге библиотекари отработали навыки бесконфликтного общения и участвовали в профилактике профессионального выгорания.



Также они узнали возможности использования мультимедийных продуктов и конструктора сайтов Tilda при работе с читательской аудиторией. Библиотекари опробовали различные сервисы и инструменты для создания графических продуктов и видеолекториев, отработали наиболее распространённые ошибки при составлении статистических отчётов.



Гости семинара также посетили модельные библиотеки – Хоринскую межпоселенческую центральную библиотеку имени Жалсараева и библиотеку-филиал № 12 Улан-Удэ «Pro100Библиотека».



