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Улан-Удэ назван один из самых «маршруточных» городов

Улан-Удэ назван один из самых «маршруточных» городов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также столица Бурятии оказалась в списке с самыми задублированными маршрутными сетями

Улан-Удэ попал в топ-10 «маршруточных» городов, где оказался на высоком втором месте.

На улицах столицы Бурятии более тысячи маршруток. Больше только в Махачкале - 2314 микроавтобусов (96,3% в структуре предложения по вместимости).

Такие выводы следуют из доклада Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ (ИЭТИТП), который провёл аудит состояния систем массового пассажирского транспорта в городах России. Исследование проводилось в 50 городах.

Также Улан-Удэ оказался в списке с самыми задублированными маршрутными сетями. Здесь количество маршрутов через одну остановку в одном направлении составляет 32. Лидером в этом списке стал Курск с показателем 61. Следом идут Омск и Белгород — по 48. Для сравнения — в Томске 13, Твери и Перми — по 14.

Протяжённость выделенных полос стала одним из критериев, суммирование которых выстроило города по степени развития массового пассажирского транспорта.

Места в интегральном рейтинге распределились в соответствии с баллами, полученными из сложения пяти комплексных показателей: инфраструктура (ROW); средняя вместимость подвижного состава всех видов транспорта; задублированность маршрутной сети; объём предложения общественного транспорта (на 1 тыс. жителей); доля электротранспорта в пассажирских перевозках.

В группу лидеров попали семь городов с баллом от 170. Улан-Удэ оказался в «хвосте» рейтинга и набрал 78 баллов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлого года городу было выделено 500 млн рублей для покупки новых автобусов. В марте мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков и председатель горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев побывали в цехах одного из крупнейших производителей автотехники во Владимирской области, где обсуждали условия поставки автобусов. 


общественный транспорт маршрутки

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