Мужчине вовремя не выдали сведения о результатах медицинского обследования
Житель Кяхтинского района Бурятии заявил в прокуратуру о нарушении его прав на получение мер социальной поддержки.
Установлено, что мужчина обследован в Кяхтинском филиале республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера для установления оснований на прохождение медико-социальной экспертизы, по результатам которой он может быть признан инвалидом.
- В нарушение Правил признания лица инвалидом медицинским работником диспансера при наличии оснований гражданину своевременно не выданы сведения о результатах медицинского обследования, а также направление на медико-социальную экспертизу. Указанные нарушения препятствовали заявителю реализовать право на своевременное получение мер социальной поддержки, предусмотренные законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Главному врачу медицинского учреждения внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. Заявителю выдано направление в бюро медико-социальной экспертизы, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Жителя Бурятии с трудом признали инвалидом
Общество, Фото:
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