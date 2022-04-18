Жителя Бурятии с трудом признали инвалидом

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчине вовремя не выдали сведения о результатах медицинского обследования



Житель Кяхтинского района Бурятии заявил в прокуратуру о нарушении его прав на получение мер социальной поддержки.



Установлено, что мужчина обследован в Кяхтинском филиале республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера для установления оснований на прохождение медико-социальной экспертизы, по результатам которой он может быть признан инвалидом.



- В нарушение Правил признания лица инвалидом медицинским работником диспансера при наличии оснований гражданину своевременно не выданы сведения о результатах медицинского обследования, а также направление на медико-социальную экспертизу. Указанные нарушения препятствовали заявителю реализовать право на своевременное получение мер социальной поддержки, предусмотренные законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Главному врачу медицинского учреждения внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. Заявителю выдано направление в бюро медико-социальной экспертизы, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

