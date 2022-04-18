В деле разбиралась прокуратура
В прокуратуру обратился житель Хоринского района Бурятии, который заявил о нарушении его прав на обеспечение лекарством.
Установлено, что сельчанин является инвалидом 3 группы, страдает тяжёлым врождённым хроническим заболеванием. По жизненным показаниям он нуждается один раз в месяц в заместительной терапии иммуноглобулином.
- Хоринская центральная районная больница не всегда своевременно выписывала рецепт на указанный препарат, в связи с чем заявитель не обеспечивался лекарством в необходимом количестве, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В суд было направлен иск с требованием обязать Хоринскую центральную районную больницу обеспечить мужчину медикаментом в соответствии с показаниями вплоть до отмены лечащим врачом, а также производить своевременную выписку рецептов на лекарственное средство.
Хоринский районный суд требования прокурора удовлетворил.
Решение суда вступило в законную силу.
В Бурятии инвалида через суд обеспечат лекарствами
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