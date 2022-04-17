Двое жителей Бурятии получили условные сроки за вырубку деревьев на 700 тысяч

Мужчины во время расследования признали свою вину и погасили более половины причинённого ущерба
Тарбагатайским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении двоих жителей, незаконно вырубавших лес.
В ходе расследования мужчины признали свою вину и погасили более половины причинённого ущерба, превысившего 700 тысяч рублей.
Мужчины признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2,5 года. Также судом взыскано с осуждённых более 320 тысяч рублей в качестве невозмещённого ущерба.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в суде.
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