Активно в месячнике чистоты участвуют ТСЖ и управляющие организации
Месячник чистоты в столице Бурятии идёт уже третью неделю. Коммунальные службы и неравнодушные горожане очищают Улан-Удэ от мусора, который появился под растаявшим снегом.
- Активно в эстафете чистоты участвуют ТСЖ и управляющие организации, организовывая уборку своих дворов. В ТСЖ «Единство» и «Кедр» уже прошли субботники. Жильцы провели обрезку деревьев, зачистили надписи на фасадах домов, очистили детские площадки, а также убрали прилегающую территорию, - сообщают в мэрии.
Городская администрация призывает горожан вместе сделать город красивее и чище.
Улан-Удэ продолжают приводить в порядок после зимы
Общество, Фото:
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