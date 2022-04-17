Улан-Удэ продолжают приводить в порядок после зимы

Активно в месячнике чистоты участвуют ТСЖ и управляющие организации



Месячник чистоты в столице Бурятии идёт уже третью неделю. Коммунальные службы и неравнодушные горожане очищают Улан-Удэ от мусора, который появился под растаявшим снегом.



- Активно в эстафете чистоты участвуют ТСЖ и управляющие организации, организовывая уборку своих дворов. В ТСЖ «Единство» и «Кедр» уже прошли субботники. Жильцы провели обрезку деревьев, зачистили надписи на фасадах домов, очистили детские площадки, а также убрали прилегающую территорию, - сообщают в мэрии.



Городская администрация призывает горожан вместе сделать город красивее и чище.

