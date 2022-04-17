В Братске раскрыли убийство, совершённое 18 лет назад



В Братске предъявлено обвинение 44-летнему местному жителю в убийстве, сопряжённом с разбоем.



По версии следствия, 31 июля 2004 года мужчина находился в квартире своей знакомой. Зная, что в квартире имеются деньги и наркотические средства, с целью завладения ими мужчина решился на убийство. Подозреваемый задушил 29-летнюю девушку, после чего похитил имущество и скрылся.



В 2005 году производство предварительного следствия по уголовному делу было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.



- В апреле текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, работая над изучением архивных уголовных дел, сотрудникам полиции и следователям удалось установить и задержать подозреваемого. На допросе он дал признательные показания, - сообщают в СУ СК РФ по Иркутской области.



Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

