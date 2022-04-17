На Байкале спасли мужчину, провалившегося под лёд

Общество, Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд

Мужчину вытащили на лёд при помощи верёвки



В Слюдянское районе в 200 метрах от места впадения в Байкал реки Похабиха мужчина провалился под лёд.



- Спасателям Слюдянского ПСП сообщение поступило от ЕДДС, к месту происшествия выехали три спасателя. Мужчину 1970 года рождения вытащили на лёд при помощи верёвки, - сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС РФ.



«Утром рыбаки выходят по льду, к обеду он активно подтаивает. У нас сегодня на градуснике плюс двадцать! Конечно же, лёд меняет структуру прямо на глазах. Выходить на акваторию — чистое безумие», — прокомментировал начальник Слюдянского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда Александр Старовойтов.

