Мужчину вытащили на лёд при помощи верёвки
В Слюдянское районе в 200 метрах от места впадения в Байкал реки Похабиха мужчина провалился под лёд.
- Спасателям Слюдянского ПСП сообщение поступило от ЕДДС, к месту происшествия выехали три спасателя. Мужчину 1970 года рождения вытащили на лёд при помощи верёвки, - сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС РФ.
«Утром рыбаки выходят по льду, к обеду он активно подтаивает. У нас сегодня на градуснике плюс двадцать! Конечно же, лёд меняет структуру прямо на глазах. Выходить на акваторию — чистое безумие», — прокомментировал начальник Слюдянского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда Александр Старовойтов.
На Байкале спасли мужчину, провалившегося под лёд
Общество, Фото:
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