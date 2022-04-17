В Прибайкальском нацпарке закрыты три маршрута

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Причина – действующие лесные пожары



Решением оперативного штаба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 15 апреля во второй половине дня принято решение о закрытии до особого распоряжения директора трёх маршрутов Прибайкальского национального парка:



- «о.п. Переезд – КБЖД»

- «Тёмная Падь – Старая Ангасолка»

- «Кругобайкальская железная дорога»



Причина – в действующих лесных пожарах. Их тушением в настоящее время заняты инспекторы участковых лесничеств «Заповедного Прибайкалья», привлечены пожарные-десантники иркутского отделения «Авиалесоохраны».



- Выдача разрешений на посещение вышеуказанных маршрутов приостановлена, а тех, кто уже их оформил, специалисты предупреждают: нужно пересмотреть планы, посещение отдельных участков тайги и побережья на КБЖД небезопасно! – сообщили в «Заповедном Прибайкалье».





