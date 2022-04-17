Причина – действующие лесные пожары
Решением оперативного штаба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 15 апреля во второй половине дня принято решение о закрытии до особого распоряжения директора трёх маршрутов Прибайкальского национального парка:
- «о.п. Переезд – КБЖД»
- «Тёмная Падь – Старая Ангасолка»
- «Кругобайкальская железная дорога»
Причина – в действующих лесных пожарах. Их тушением в настоящее время заняты инспекторы участковых лесничеств «Заповедного Прибайкалья», привлечены пожарные-десантники иркутского отделения «Авиалесоохраны».
- Выдача разрешений на посещение вышеуказанных маршрутов приостановлена, а тех, кто уже их оформил, специалисты предупреждают: нужно пересмотреть планы, посещение отдельных участков тайги и побережья на КБЖД небезопасно! – сообщили в «Заповедном Прибайкалье».
В Прибайкальском нацпарке закрыты три маршрута
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Финиш «Mongol Rally», конкурс «Мисс Улан-Удэ», транспортный коллапс на Элеваторе после празднования Дня города и другое в подборке фотографий Сергея Тарасенко
Скончался один пациент с COVID-19
Мужчину вытащили на лёд при помощи верёвки
Тело убитого они вывезли за город и бросили
Все пожары потушены
«Горячая линия» будет работать с понедельника по пятницу
Минприроды России: лесные пожары в апреле сильнее всего угрожают восьми регионам
После переподготовки врача из республики этап хирургического лечения по удалению опухоли, взятие биопсии не потребуют выезда детей в Москву
Установлена причастность обвиняемых ещё к двум аналогичным эпизодам похищений людей
На суде мужчина признал свою вину
В Улан-Удэ воздух прогреется до +18
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Бесплатную медпомощь по «страховке» расширили
Аферист обманывал людей будучи в исправительной колонии
Благоустройство планируют завершить в октябре