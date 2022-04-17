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Фотоархив: Улан-Удэ 2018. Часть 4

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Финиш «Mongol Rally», конкурс «Мисс Улан-Удэ», транспортный коллапс на Элеваторе после празднования Дня города и другое в подборке фотографий Сергея Тарасенко

Большая летняя прогулка по улан-удэнской песчаной дюне и острову Богородскому. Финиш «Mongol Rally» — эпатажной гонки охотников за приключениями на старых малолитражках. Фестиваль красоты и талантов «Мисс Улан-Удэ» — впервые не в зале, а под открытым небом на площади Советов.

Стихийный марш пешеходов по проезжей части — транспортный коллапс на Элеваторе после празднования Дня города. Виды на Селенгу и город с горы Тологой. Новая высотка вместо «Октября». Жинсрег в дацане на Верхней Берёзовке. Экспериментальная «коммерческая» горка на ледовом городке.

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