Фотоархив: Улан-Удэ 2018. Часть 4

Большая летняя прогулка по улан-удэнской песчаной дюне и острову Богородскому. Финиш «Mongol Rally» — эпатажной гонки охотников за приключениями на старых малолитражках. Фестиваль красоты и талантов «Мисс Улан-Удэ» — впервые не в зале, а под открытым небом на площади Советов.Стихийный марш пешеходов по проезжей части — транспортный коллапс на Элеваторе после празднования Дня города. Виды на Селенгу и город с горы Тологой. Новая высотка вместо «Октября». Жинсрег в дацане на Верхней Берёзовке. Экспериментальная «коммерческая» горка на ледовом городке.