«Горячая линия» будет работать с понедельника по пятницу
С 18 по 29 апреля организовано тематическое консультирование жителей Бурятии по вопросам вакцинопрофилактики. Проводится «горячая линия» в рамках Всемирной недели иммунизации.
Жители могут обращаться на «горячую линию» с вопросами о вакцинации против различных заболеваний – таких, как корь, краснуха, полиомиелит, клещевой вирусный энцефалит и т.д., а также по другим вопросам вакцинации.
«Горячая линия» будет работать с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 по телефонам: 8(3012) 41-25-74 (доб. 206, 203), сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
В Улан-Удэ пройдёт «горячая линия» по вакцинопрофилактике
Общество, Фото:
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