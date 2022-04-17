Бурятия находится в зоне риска из-за лесных пожаров

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Минприроды России: лесные пожары в апреле сильнее всего угрожают восьми регионам



Забайкальский край, Бурятия, Амурская, Тюменская, Новосибирская, Омская, Курганская области и Приморье - регионы с самой напряжённой обстановкой по лесным пожарам в апреле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минприроды России Александра Козлова.



- В зоне риска на апрель Забайкальский край, Бурятия, Амурская область, Приморье, Новосибирская, Тюменская, Омская, Курганская области, - сообщил министр



По словам Козлова, активное развитие пожароопасной ситуации в данных регионах связано со сходом снежного покрова.



«Там сейчас самая напряжённая обстановка - сошёл снег, начались первые пожары», - пояснил министр.



