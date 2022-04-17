В Бурятии будет свой детский хирург-онколог

После переподготовки врача из республики этап хирургического лечения по удалению опухоли, взятие биопсии не потребуют выезда детей в Москву
Стратегия развития специализированной медицинской помощи детям в Детской республиканской клинической больнице в действии - продолжается активное обучение специалистов.
Хирург Кишикто Доржижапович Пунсуков, достаточно опытный и квалифицированный, находится на профессиональной переподготовке по онкологии - согласно достигнутым в 2021 году администрацией больницы договорённостям о сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (г. Москва).
- ДРКБ важно, чтобы в республике был детский хирург-онколог. Так как онкологические заболевания, увы, не обходят стороной и детей. Хотя уровень заболеваемости в Бурятии не превышает среднероссийский и составлял на 100 тысяч детского населения в 2020 г. 12,7, в 2021 г. 10,89 (РФ - 15,0), ежегодно в республике заболевают разными формами рака 30 - 40 детей. Чаще у детей встречаются злокачественные новообразования крови - примерно в 35% случаев. В остальных - онкопатология органов, при которых для установления точного диагноза требуется исследование кусочка ткани с подозрением на опухоль - проведение биопсии. При подтверждении грозного заболевания следует поэтапное лечение, включающее полихимиотерапию и хирургическое удаление опухоли, - рассказывают в больнице.
В больнице успешно лечатся злокачественные новообразования детей. Однако на операцию и нередко для проведения биопсии дети направляются в специализированные хирургические отделения в федеральные медицинские центры.
По получении результата биопсии ребёнок возвращается домой и получает программную химиотерапию в отделении онкологии Детской республиканской клинической больницы. Далее на операцию он вновь выезжает в Москву. «Поскольку наши детские онкологи давно зарекомендовали себя как квалифицированные специалисты и партнёры по сотрудничеству с федеральными детскими онкоцентрами, то проблем в преемственности лечения нет. Сложнее маленькому пациенту переносить переезды», - отмечают в учреждении.
- Больница с нетерпением ждёт Кишикто Доржижаповича. Как он сообщает, в Москве очень много и напряжённо работает: семинары и лекции, разборы сложных случаев, присутствие и ассистенция на операциях по удалению опухолей, обходы и консультации, - продолжают в больнице.
По его приезду этап хирургического лечения по удалению опухоли, взятие биопсии не потребуют выезда детей в Москву.
- А врач-травматолог Соел Ламажапович Цыденов в эти дни повышает свои знания на курсах усовершенствования в знаменитом Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени академика Илизарова в Кургане. Чрезкожный остеосинтез - эффективный метод коррекции патологии костно-суставного аппарата, принёсший мировую славу курганской школе специалистов. Цель учёбы нашего доктора - получить новые знания и затем внедрить лучшие методики в лечении наших пациентов, - заключили в медучреждении.
В Бурятии будет свой детский хирург-онколог
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