 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 апреля

16 апреля

15 апреля

Популярное

В Бурятии будет свой детский хирург-онколог

В Бурятии будет свой детский хирург-онколог
Общество,  Фото:pixabay.com
После переподготовки врача из республики этап хирургического лечения по удалению опухоли, взятие биопсии не потребуют выезда детей в Москву

Стратегия развития специализированной медицинской помощи детям в Детской республиканской клинической больнице в действии - продолжается активное обучение специалистов.

Хирург Кишикто Доржижапович Пунсуков, достаточно опытный и квалифицированный, находится на профессиональной переподготовке по онкологии - согласно достигнутым в 2021 году администрацией больницы договорённостям о сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (г. Москва).

- ДРКБ важно, чтобы в республике был детский хирург-онколог. Так как онкологические заболевания, увы, не обходят стороной и детей. Хотя уровень заболеваемости в Бурятии не превышает среднероссийский и составлял на 100 тысяч детского населения в 2020 г. 12,7, в 2021 г. 10,89 (РФ - 15,0), ежегодно в республике заболевают разными формами рака 30 - 40 детей. Чаще у детей встречаются злокачественные новообразования крови - примерно в 35% случаев. В остальных - онкопатология органов, при которых для установления точного диагноза требуется исследование кусочка ткани с подозрением на опухоль - проведение биопсии. При подтверждении грозного заболевания следует поэтапное лечение, включающее полихимиотерапию и хирургическое удаление опухоли, - рассказывают в больнице.

В больнице успешно лечатся злокачественные новообразования детей. Однако на операцию и нередко для проведения биопсии дети направляются в специализированные хирургические отделения в федеральные медицинские центры.

По получении результата биопсии ребёнок возвращается домой и получает программную химиотерапию в отделении онкологии Детской республиканской клинической больницы. Далее на операцию он вновь выезжает в Москву. «Поскольку наши детские онкологи давно зарекомендовали себя как квалифицированные специалисты и партнёры по сотрудничеству с федеральными детскими онкоцентрами, то проблем в преемственности лечения нет. Сложнее маленькому пациенту переносить переезды», - отмечают в учреждении.

- Больница с нетерпением ждёт Кишикто Доржижаповича. Как он сообщает, в Москве очень много и напряжённо работает: семинары и лекции, разборы сложных случаев, присутствие и ассистенция на операциях по удалению опухолей, обходы и консультации, - продолжают в больнице.

По его приезду этап хирургического лечения по удалению опухоли, взятие биопсии не потребуют выезда детей в Москву.

- А врач-травматолог Соел Ламажапович Цыденов в эти дни повышает свои знания на курсах усовершенствования в знаменитом Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени академика Илизарова в Кургане. Чрезкожный остеосинтез - эффективный метод коррекции патологии костно-суставного аппарата, принёсший мировую славу курганской школе специалистов. Цель учёбы нашего доктора - получить новые знания и затем внедрить лучшие методики в лечении наших пациентов, - заключили в медучреждении. 
врачи онкология хирургия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии будет свой детский хирург-онколог
В Бурятии будет свой детский хирург-онколог
Общество, 17.04.2022
После переподготовки врача из республики этап хирургического лечения по удалению опухоли, взятие биопсии не потребуют выезда детей в Москву
В Иркутске четверо парней похитили и избили девушку
В Иркутске четверо парней похитили и избили девушку
Общество, 17.04.2022
Установлена причастность обвиняемых ещё к двум аналогичным эпизодам похищений людей
В Бурятии местами до 21 градуса тепла
В Бурятии местами до 21 градуса тепла
Общество, 17.04.2022
В Улан-Удэ воздух прогреется до +18
В Бурятии проходит первенство по спортивному туризму
В Бурятии проходит первенство по спортивному туризму
Общество, 16.04.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Россияне по ОМС смогут получить высокотехнологичные методы лечения
Россияне по ОМС смогут получить высокотехнологичные методы лечения
Общество, 16.04.2022
Бесплатную медпомощь по «страховке» расширили
Лжеполицейский из Иркутской области обманул жителей 14 регионов страны
Лжеполицейский из Иркутской области обманул жителей 14 регионов страны
Общество, 16.04.2022
Аферист обманывал людей будучи в исправительной колонии

В Улан-Удэ благоустроят 66 дворов к осени
В Улан-Удэ благоустроят 66 дворов к осени
Общество, 16.04.2022
Благоустройство планируют завершить в октябре
Лесники попробуют реанимировать вырванные ели в центре Улан-Удэ
Лесники попробуют реанимировать вырванные ели в центре Улан-Удэ
Общество, 16.04.2022
Минувшей ночью вандалы вырвали из клумб саженцы ели
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат чтецов
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат чтецов
Общество, 16.04.2022
Чемпионат «Открой рот» состоится 24 апреля
В Бурятию прибудет колонна участников автопробега «Zа мир без нацизма!»
В Бурятию прибудет колонна участников автопробега «Zа мир без нацизма!»
Общество, 16.04.2022
19 апреля на площади Советов состоится торжественная встреча
В Забайкалье курсанты-танкисты сдали выпускные экзамены
В Забайкалье курсанты-танкисты сдали выпускные экзамены
Общество, 16.04.2022
Контрольные упражнения сдали на танках Т-72Б  
В Бурятии открывается «горячая линия» по вакцинопрофилактике
В Бурятии открывается «горячая линия» по вакцинопрофилактике
Общество, 16.04.2022
Задать интересующие вопросы можно до конца апреля 
В Бурятии проходит Байкальский лыжный марафон
В Бурятии проходит Байкальский лыжный марафон
Общество, 16.04.2022
Соревнования проходят в Максимихе 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^