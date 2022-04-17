Установлена причастность обвиняемых ещё к двум аналогичным эпизодам похищений людей
Четверым жителям Иркутска предъявлено обвинение в совершении ряда эпизодов преступления по п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
5 апреля молодые люди схватили девушку, поместили её против воли в автомобиль, удерживали и перемещали по территории Иркутского района. Затем они избили потерпевшую, заставили её испачкать своё лицо зелёнкой. После выполнения всех требований подозреваемых девушку отпустили.
- По горячим следам сотрудники полиции задержали злоумышленников. Ими оказались местные жители в возрасте 18 – 19 лет. Установлена причастность обвиняемых ещё к двум аналогичным эпизодам похищений граждан, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Следователи установили, что молодые люди неофициально работали в интернет-магазине. В их обязанности входило решение конфликтных ситуаций, связанных с деятельностью магазина.
По месту жительства указанных лиц проведены обыски. Изъято оружие, балаклавы, банковские карты и мобильные телефоны.
Кировским районным судом Иркутска удовлетворено ходатайство следствия об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Молодые люди арестованы на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутске четверо парней похитили и избили девушку
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