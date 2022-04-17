 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 апреля

16 апреля

15 апреля

Популярное

В Иркутске четверо парней похитили и избили девушку

В Иркутске четверо парней похитили и избили девушку
Общество,  Фото:pixabay.com
Установлена причастность обвиняемых ещё к двум аналогичным эпизодам похищений людей

Четверым жителям Иркутска предъявлено обвинение в совершении ряда эпизодов преступления по п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

5 апреля молодые люди схватили девушку, поместили её против воли в автомобиль, удерживали и перемещали по территории Иркутского района. Затем они избили потерпевшую, заставили её испачкать своё лицо зелёнкой. После выполнения всех требований подозреваемых девушку отпустили.

- По горячим следам сотрудники полиции задержали злоумышленников. Ими оказались местные жители в возрасте 18 – 19 лет. Установлена причастность обвиняемых ещё к двум аналогичным эпизодам похищений граждан, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

Следователи установили, что молодые люди неофициально работали в интернет-магазине. В их обязанности входило решение конфликтных ситуаций, связанных с деятельностью магазина.

По месту жительства указанных лиц проведены обыски. Изъято оружие, балаклавы, банковские карты и мобильные телефоны.

Кировским районным судом Иркутска удовлетворено ходатайство следствия об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Молодые люди арестованы на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
похищение человека

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии будет свой детский хирург-онколог
В Бурятии будет свой детский хирург-онколог
Общество, 17.04.2022
После переподготовки врача из республики этап хирургического лечения по удалению опухоли, взятие биопсии не потребуют выезда детей в Москву
В Иркутске четверо парней похитили и избили девушку
В Иркутске четверо парней похитили и избили девушку
Общество, 17.04.2022
Установлена причастность обвиняемых ещё к двум аналогичным эпизодам похищений людей
В Бурятии местами до 21 градуса тепла
В Бурятии местами до 21 градуса тепла
Общество, 17.04.2022
В Улан-Удэ воздух прогреется до +18
В Бурятии проходит первенство по спортивному туризму
В Бурятии проходит первенство по спортивному туризму
Общество, 16.04.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Россияне по ОМС смогут получить высокотехнологичные методы лечения
Россияне по ОМС смогут получить высокотехнологичные методы лечения
Общество, 16.04.2022
Бесплатную медпомощь по «страховке» расширили
Лжеполицейский из Иркутской области обманул жителей 14 регионов страны
Лжеполицейский из Иркутской области обманул жителей 14 регионов страны
Общество, 16.04.2022
Аферист обманывал людей будучи в исправительной колонии

В Улан-Удэ благоустроят 66 дворов к осени
В Улан-Удэ благоустроят 66 дворов к осени
Общество, 16.04.2022
Благоустройство планируют завершить в октябре
Лесники попробуют реанимировать вырванные ели в центре Улан-Удэ
Лесники попробуют реанимировать вырванные ели в центре Улан-Удэ
Общество, 16.04.2022
Минувшей ночью вандалы вырвали из клумб саженцы ели
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат чтецов
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат чтецов
Общество, 16.04.2022
Чемпионат «Открой рот» состоится 24 апреля
В Бурятию прибудет колонна участников автопробега «Zа мир без нацизма!»
В Бурятию прибудет колонна участников автопробега «Zа мир без нацизма!»
Общество, 16.04.2022
19 апреля на площади Советов состоится торжественная встреча
В Забайкалье курсанты-танкисты сдали выпускные экзамены
В Забайкалье курсанты-танкисты сдали выпускные экзамены
Общество, 16.04.2022
Контрольные упражнения сдали на танках Т-72Б  
В Бурятии открывается «горячая линия» по вакцинопрофилактике
В Бурятии открывается «горячая линия» по вакцинопрофилактике
Общество, 16.04.2022
Задать интересующие вопросы можно до конца апреля 
В Бурятии проходит Байкальский лыжный марафон
В Бурятии проходит Байкальский лыжный марафон
Общество, 16.04.2022
Соревнования проходят в Максимихе 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^