В Бурятии местами до 21 градуса тепла

В Улан-Удэ воздух прогреется до +18



По данным Бурятского гидрометцентра, 17 апреля по республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днём по северной половине местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер ночью слабый, днём западный 7-12 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -9,-14, днём +16,+21, местами +9,+14, по крайнему северу при снеге +2,+7.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью слабый, днём западный 7-12 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +16,+18.

