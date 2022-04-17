В Улан-Удэ воздух прогреется до +18
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 апреля по республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днём по северной половине местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер ночью слабый, днём западный 7-12 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -9,-14, днём +16,+21, местами +9,+14, по крайнему северу при снеге +2,+7.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью слабый, днём западный 7-12 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +16,+18.
В Бурятии местами до 21 градуса тепла
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Бесплатную медпомощь по «страховке» расширили
Аферист обманывал людей будучи в исправительной колонии
Благоустройство планируют завершить в октябре
Минувшей ночью вандалы вырвали из клумб саженцы ели
Чемпионат «Открой рот» состоится 24 апреля
19 апреля на площади Советов состоится торжественная встреча
Контрольные упражнения сдали на танках Т-72Б
Преступление произошло три года назад
Задать интересующие вопросы можно до конца апреля
Соревнования проходят в Максимихе
Не зарегистрировано ни одного летального исхода
Сократить численность хищника планируют к 2023 году
Снег ожидается только на севере республики
Общество, 15.04.2022
Алексей Цыденов заявил, что процентные ставки не изменятся