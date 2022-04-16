Бесплатную медпомощь по «страховке» расширили
В программу обязательного медицинского страхования включили ряд высокотехнологичных методов лечения.
Пациенты, проходящие лечение по полису ОМС, смогут бесплатно воспользоваться высокотехнологичными методами лечения, сообщается в Telegram-канале правительства страны.
Компенсация затрат медорганизаций на это предусмотрена в обновленной программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам.
В частности, будет предоставлено финансирование по линии сердечно-сосудистой хирургии. Речь идёт, например, о проведении операций по замене и протезированию аорты.
Россияне по ОМС смогут получить высокотехнологичные методы лечения
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