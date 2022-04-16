Россияне по ОМС смогут получить высокотехнологичные методы лечения

Бесплатную медпомощь по «страховке» расширили



В программу обязательного медицинского страхования включили ряд высокотехнологичных методов лечения.



Пациенты, проходящие лечение по полису ОМС, смогут бесплатно воспользоваться высокотехнологичными методами лечения, сообщается в Telegram-канале правительства страны.



Компенсация затрат медорганизаций на это предусмотрена в обновленной программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам.



В частности, будет предоставлено финансирование по линии сердечно-сосудистой хирургии. Речь идёт, например, о проведении операций по замене и протезированию аорты.