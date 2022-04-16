Лжеполицейский из Иркутской области обманул жителей 14 регионов страны

Аферист обманывал людей будучи в исправительной колонии



Братский районный суд вынес обвинительный приговор 34-летнему жителю города Усолье-Сибирское. Он признан виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



- Следователи установили, что осужденный, отбывая наказание в исправительной колонии за совершение преступлений против личности и собственности, звонил потерпевшим и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, под надуманным предлогом добивался от них переводов денежных средств на указанный им банковский счет. В ходе общения аферист сообщал жертвам о подозрении их в совершении преступлений по вымышленным уголовным делам и предлагал за денежное вознаграждение решить вопрос о прекращении уголовного преследования, - говорится в сообщении.



После проверок сотрудники полиции возбудили 19 уголовных дел по статье «Мошенничество».



В ходе расследования уголовного дела следствием опрошены все пострадавшие, ими признаны жители 14 регионов России – Камчатского края, Иркутской, Ростовской, Архангельской, Калужской, Амурской и других областей. Сумма причинённого им ущерба превысила 280 тысяч рублей.



Мужчине назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы, которые он проведёт в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.