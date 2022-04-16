В Улан-Удэ благоустроят 66 дворов к осени

Благоустройство планируют завершить в октябре



Всего в этом году в столице Бурятии планируют благоустроить 66 территорий вблизи многоквартирных домов: 53 двора сделают по программе «Формирование комфортной городской среды» и ещё 13 – в рамках новой программы «1000 дворов на Дальнем Востоке», сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.



Первым адресом, где уже приступили к работам, стал двор по улице Жердева, 98, 100, 102, 108. Здесь начали подготовку территории к предстоящему благоустройству по программе «1000 дворов».



Первым этапом подготовки стал демонтаж старой детской площадки. Часть демонтированного оборудования подлежит утилизации, так как находится в неудовлетворительном состоянии, остальное будет перенесено во дворы на улицы Жердева, 42 и Мокрова, 30.



Отмечается, что эскизные проекты благоустройства обсуждались с жителями улиц, которые вносили свои предложения и пожелания. Так, по их заявке во дворе установят качели, два игровых комплекса, воркаут площадку, тренажёры «лыжник» и «велосипед», стол для армрестлинга, площадку для игр с мячом, а также во дворе появится зона тихого отдыха со скамейками.



Кроме того, запланировано устройство сетей наружного освещения, тротуаров и посадка зеленых насаждений. При обустройстве строители будут использовать экологичные покрытия - бетонную брусчатку, щебеночно-песчаную смесь и резиновое покрытие. Стоимость всех работ составит 11 млн рублей.



В комитете городского хозяйства рассказали, что сейчас проходят конкурсные процедуры по определению подрядных организаций, которые выполнят работы. Планируется, что в мае к моменту заключения контрактов, все площадки будут готовы к старту работ.



Ожидается, что благоустройство дворов завершится в октябре этого года.