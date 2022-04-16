Чемпионат «Открой рот» состоится 24 апреля
В Улан-Удэ любители почитать вслух могут принять участие в конкурсе чемпионата «Открой рот» (18+) , который состоится 24 апреля в «Баре 41», сообщается на сайте республиканской детско-юношеской библиотеки.
Чемпионат проводится по простым правилам – участники должны без предварительной подготовки прочесть прозу и стихи на русском языке, а профессиональные члены жюри оценить технику и артистизм выступающего по 6- бальной шкале. Победители отборочных этапов в городах выходят в финалы конференций.
Чемпионы конференций - «Восток», «Сибирь», «Урал», «Поволжье», «Центр», «Юг», «Север», «Москва» и «Заграница» выходят в Суперфинал чемпионата, который пройдёт на Красной площади в Москве.
Организаторы чемпионата в Улан-Удэ - республиканская детско-юношеская библиотека в партнёрстве с «Бар 41», где 24 апреля состоится конкурс.
Участником может стать каждый, кто знает, как прочесть книгу вслух ярко и незабываемо.
Для участия в «Открой рот» необходимо зарегистрироваться на их сайте.
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат чтецов
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